Wiener Neustädter „Trachten Köstler“ feierte Neueröffnung

Ob Lederhose oder Dirndl – „Trachten Köstler“ ist seit eh und je Anlaufstelle für hochwertige Trachtenmode in der Innenstadt. Jetzt übernimmt die bekannte Unternehmerin Judith Hönig ihr mittlerweile viertes Geschäft in Wiener Neustadt. „Wir haben das Geschäft renoviert, heller gestaltet, umgestellt und die Tradition weiter bewahrt“, so Hönig über den Neuzugang. Auch Bürgermeister Klaus Schneeberger zeigte sich erfreut, dass der Traditionsbetrieb der Innenstadt erhalten bleibt.

Die Feier wurde von zahlreichen Trachtenfans an einem warmen Herbstabend besucht. Zu Beginn präsentierte die Volkstanz- und Schuhplattergruppe aus Bromberg traditionelle Tänze. Anschließend folgte eine Modenschau, bei der das Sortiment von „Trachten Köstler" präsentiert wurde. Dabei zeigten die Models, dass Tracht nicht nur traditionell sein muss, sondern auch modern und leger sein kann. Auch für das leibliche Wohl der Gäste wurde bestens gesorgt.