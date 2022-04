Wr. Neustadt: Ludwig Gold kommt für Alfred Zens bei MedAustron

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Personalrochade bei MedAustron: Geschäftsführer Alfred Zens wurde mit Anfang April neuer Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur. „Ich bin stolz darauf, das Unternehmen sieben Jahre lang mit einem großartigen Team vorangebracht und am Weg vom ambitionierten Projekt zu einem soliden Betrieb meinen Beitrag geleistet zu haben.“

Seinen Platz bei MedAustron übernimmt Ludwig Gold, bisher Geschäftsführer der NÖ LGA – Gesundheit Thermenregion GmbH. „Es freut mich besonders, dass ich als zukünftiger Geschäftsführer der MedAustron weiterhin engen Kontakt zu meinem großartigen Team in der LGA haben werde.“ Seit 22 Jahren war der gebürtige Nordburgenländer und Betriebswirt in Führungspositionen in der Pharmaindustrie, der Medizintechnik und im Gesundheitswesen tätig.

Seine Nachfolge in der NÖ Gesundheitsagentur steht noch nicht fest.

