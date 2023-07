Wiener Neustädter Sparkasse: Zuwachs bei Kunden und deren Geldern

Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Mit einem Nettogewinn von zwölf Millionen, der den Rücklagen zugeführt wurde, konnte die Sparkasse ihr Eigenkapital auf 136 Millionen Euro erhöhen – ein Plus von einem Drittel seit 2018. Die Bilanzsumme (1,7 Mrd.) ist ebenso gestiegen wie die Höhe der Kundeneinlagen (1,5 Mrd.). Insgesamt verwaltet die Sparkasse aktuell mehr als zwei Milliarden Euro an Kundengeldern.

„2022 war ein erfolgreiches Jahr für uns“, ziehen die beiden Vorstandsdirektoren Klaus Lehner und Christian Spitzer eine positive Bilanz: „Die Steigerung ist rein durch das Kundengeschäft erfolgt.“ Die Zahl der Kunden hat die Marke von 62.000 übersprungen, das Plus fällt mit 7,3 Prozent in den vergangenen Jahren stärker aus als das Bevölkerungswachstum von 5,3 Prozent in der Region.

An den bestehenden Filialen wird nicht gerüttelt, „der Bedarf der Kunden gibt hier die Richtung vor“, so Lehner.

Nach 15 Jahren als Marketing-Leiter zieht sich Toni Urban zurück, Karin Rettenbacher folgt ihm nach. Foto: Philipp Hacker-Walton

Mit Monatsbeginn ging in der Sparkasse eine Ära zu Ende: Nach 41 Jahren im Haus, davon 15 Jahre als Marketingleiter, steuert Anton Urban dem wohlverdienten Ruhestand entgegen – sein letzter regulärer Arbeitstag ist im August. Nachfolgerin Karin Rettenbacher startete 2002 bei der Erste Bank und arbeitet seit 2010 bei der Sparkasse.

Die 43-jährige gebürtige Neustädterin studierte nach der Matura am Babenbergerring an der Fachhochschule Wiener Neustadt, sie ist verheiratet und lebt mit ihren beiden Schulkindern in der Stadt.