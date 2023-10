Wiener Neustädter Sparkasse erfüllt zu Weihnachten „Herzenswünsche“

Unter dem Motto „Sparen für die Zukunft“ lädt die Sparkasse ihre Kunden zum Weltspartag in die Filialen. „Wir merken, dass jetzt, wo die Energiepreise in die Höhe schnellen und Lebensmittel teurer werden, die Bedeutung des Notgroschens wieder in den Vordergrund rückt“, sagt Christina Zeilinger, Filialleiterin des Kundenzentrums. Für junge Sparer gibt es am 31. Oktober übrigens mit dem Kartenspiel „UnderBEEt them“ auch ein kleines Geschenk von einem Neustädter Unternehmen.

Eine aktuelle Studie der Erste Bank und Sparkassen zeige, dass für 77 Prozent der Niederösterreicher Sparen „besonders wichtig“ ist. „Jetzt, wo es wieder Zinsen gibt, haben Sparbuch und Sparkonto eine Renaissance erfahren“, so Anton Nitzlader, Abteilungsleiter Private Banking und Freie Berufe. Die Sparkasse verbucht heuer ein Plus von 37 Millionen Euro bei den Spareinlagen, die insgesamt bei über 800 Millionen Euro liegen. Für die 62.000 Kunden gibt es nun ein neues Angebot: Den „Financial Health Check“, quasi eine Gesundenuntersuchung fürs Geld. Dabei wird etwa überprüft, ob man Ausgaben und Budget unter Kontrolle hat, für die Zukunft finanziell gut aufgestellt ist und eine gesunde Finanzierungsbelastung hat. „Wir bieten einen Rundum-Blick an: Was kann oder will ich mir leisten? Welche Möglichkeit gibt es, Wünsche zu erfüllen“, erklärt Marion Kraus, Abteilungsleiterin Retail.

Mit Blick auf Weihnachten hat die Sparkasse schon jetzt die Aktion „Herzenswünsche“ gestartet: Zum dritten Mal kann man sich im Kundenzentrum in Neunkirchner Straße und erstmals auch in den anderen drei Stadtfilialen (Marktgasse, Auge Gottes, Zehnerviertel) eine Wunschherz nehmen, das dort gewünschte Geschenk (bis 40 Euro) besorgen und zur Sparkasse zurückbringen, die es mit Caritas, Hilfswerk und Volkshilfe an bedürfte Kinder, Jugendlichen und Mitmenschen aus der Region verteilt. Rund 220 Wünsche wurden eingesammelt, „jetzt ist jeder eingeladen, sich ein Herz zu nehmen“, sagt Vorstandsdirektor Chrisian Spitzer.