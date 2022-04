Lanzenkirchen: Eine Zeitreise mit Uniformen

Werbung

Karl Zehetner verfolgt eine besondere Leidenschaft: Der Ex-Kommandant der Frohsdorfer Feuerwehr sammelt diverse Feuerwehr-Exponate – und das seit über 20 Jahren. Mittlerweile können über 3.000 Ausstellungsstücke in seinem Feuerwehr-Museum besichtigt werden.

„Im Jahr 2000 planten wir anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der FF Frohsdorf eine Nostalgie-Veranstaltung. Ich bin auf Flohmärkte gefahren, habe Sachen verkauft und mit dem Geld dann Feuerwehr-Exponate erworben“, begründet Zehetner seine Motivation, mit dem Sammeln gestartet zu haben. Ausgestellt sind Uniformen, Helme, Matchbox-Autos und in etwa 300 Abzeichen – die älteste Uniform stammt aus dem Jahr 1830, auch aktuelle Uniformen, wie eine der Jugendfeuerwehr sind zu bestaunen. Die Uniformen sind nicht nur aus dem Inland, auch russische, französische und niederländische Adjustierungen werden präsentiert.

Das Museum selbst besteht seit 2002, wie Zehetner erklärt: „Bundesrat Martin Preineder kam damals zu mir und meinte, dass ich den heutigen Standort beim Schloss gerne restaurieren und mit dem Einrichten beginnen kann. 1.700 Ausstellungsstücke befanden sich zur Eröffnung im Museum.“

Museum feiert das 20-jährige Bestehen

Im April stehen für Zehetner zwei wichtige Veranstaltungen an: „Von 2. bis 17. April läuft in Pitten eine Ausstellung, bei der ich 130 Uniformen darbiete. Am 23. April freue ich mich, das 20-jährige Jubiläum meines Museums mit kleinen Speisen und Getränken zu feiern.“

Das Museum am Schlossplatz 2 kann mittwochs von 17 bis 19 Uhr und samstags von 14 bis 18 Uhr besucht werden, Eintritt ist eine freie Spende.

