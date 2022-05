Nora Reidinger: Filmstar mit nur elf Jahren

Werbung

Wie es so ist, sich selbst auf der großen Kinoleinwand zu sehen? „Aufregend. Sehr, sehr aufregend“, sagt Nora Reidinger und schmunzelt. Die Schülerin am Klemens Maria Hofbauer-Gymnasium spielt in „Geschichten vom Franz“ die Rolle der Gabi. Seit Mitte April ist der Streifen in Österreich zu sehen – mittendrin die erst elfjährige Nora, die mit ihrer Familie im burgenländischen Sigleß wohnt.

Dass es überhaupt dazu gekommen ist, hat Nora eigentlich ihrer Schwester zu verdanken. Die hatte sie einst dazu motiviert, es ihr gleichzutun und beim Casting für den Film mitzumachen. Das gleichnamige Buch kannte sie schon davor: „Weil Mama ein großer Fan von Christine Nöstlinger ist!“

„Ich habe zugesagt, weil ich mir dachte, dass das sicherlich Spaß macht. Und das hat es tatsächlich“ Nora Reidinger

Schließlich wurde Nora selbst für die Rolle der Gabi ausgewählt – gedreht wurde hauptsächlich in den Ferien und in Wien. „Ich habe zugesagt, weil ich mir dachte, dass das sicherlich Spaß macht. Und das hat es tatsächlich“, sagt die eloquente Jung-Schauspielerin. Das Erlernen des Textes fiel ihr nicht schwer – im Gegenteil. „Nora merkt sich grundsätzlich alles“, fügt Mama Christa im Gespräch mit der NÖN hinzu. Zuletzt hatte Nora auch ihren ersten Fernsehauftritt: Gemeinsam mit Ursula Strauß war sie zu Gast in der ORF-Sendung „Willkommen Österreich“.

Bei einem zweiten Teil wäre Nora übrigens „sehr gerne“ wieder dabei, wie sie sagt. Schauspielerin will sie aber nicht werden – ihr aktueller Berufswunsch: Astronautin. „Da oben im Weltall zu sein und auf alles herunterzuschauen, das stelle ich mir spannend vor.“

