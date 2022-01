Wiener Neustadt: Stadt im Wandel

Der Schritt von der Industrie- zur Kulturstadt. Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und der Umschwung einer einst „roten“ zu einer politisch „bunten“ Stadt. Das sind nur ein paar Stichworte zu Neustadts Geschichte der letzten 100 Jahren.

1921 galt Wiener Neustadt durch die Angliederung des Burgenlandes als Verwaltungszentrum. Die Stadt begann zu wachsen, immer mehr Menschen zog es hier her, vor allem jene aus dem ehemaligen Westungarn. Die soziale Not blieb nach dem Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) auch hier nicht aus. „Nach dem Vorbild des ‚Roten Wien‘ wurden zahlreiche sogenannte ‚Fürsorgemaßnahmen‘ gesetzt“, sagt der Historiker Werner Sulzgruber. So wurde die Waldschule ins Leben gerufen oder eine Mutter- sowie Schwangerenberatungsstelle eingerichtet. „Die sozial- und gesundheitspolitischen Maßnahmen schützten aber nicht vor Arbeitslosigkeit. In der Stadt lag man bei der Anzahl der Arbeitslosen österreichweit immer wieder an der Spitze. Deshalb wurde sie zum „Sonderfall und als ‚sterbende Stadt‘ deklariert“, so Sulzgruber.

Es gab Pläne, dass man Wiener Neustadt einebnet und neben Bad Fischau wieder aufbaut. Das wurde aber Gott sei Dank nicht umgesetzt!“ julius müller Zeitzeuge aus Wiener Neustadt

Mit der Krise begann die politische Radikalisierung. Im Oktober 1928 kam es deshalb beinahe zum Beginn eines Bürgerkrieges, als der in Wiener Neustadt starke sozialdemokratische Schutzbund und die paramilitärischen Gruppen aufmarschierten.

Einen ersten Aufschwung in der Wirtschaft und damit einhergehend am Arbeitsmarkt gab es mit dem Anschluss an Nazi-Deutschland 1938. Mit dem Aufschwung begann aber auch eines der dunkelsten Kapitel der heutigen Statutarstadt. „1938 wurde in Wiener Neustadt eine der größten und bedeutendsten jüdischen Gemeinde Österreichs vernichtet“, sagt Historiker Sulzgruber.

Aufschwung und Untergang mit den Nationalsozialisten

Mit dem Einmarsch deutscher Truppen wuchs die Militarisierung wieder an – Wiener Neustadt wurde im Zweiten Weltkrieg zum Rüstungszentrum und somit auch zur Zielscheibe der Alliierten. Rund 52.000 Bomben legten die Stadt in Schutt und Asche. Einer, der diese Schreckensstunden als fünfjähriger Bub miterlebte, ist der heute 82-jährige Julius Müller.

Er wohnte damals in der Rosengasse und erinnert sich noch gut an den Fliegeralarm: „Wir sind in den Luftschutzkeller am Hauptplatz gelaufen. Heute ist dort das ‚Café Kolschitzky‘. Und Luftschutzwart war damals Rudolf Wehrl, der spätere Bürgermeister von Wiener Neustadt (1945–1965, SPÖ, Anm.)“, erinnert sich der gebürtige Wiener Neustädter.

Innerhalb kürzester Zeit wurde die Stadt durch die zahlreichen Bomben ausradiert. Nur wenige Häuser überstanden die Anschläge. „Es war quasi die ‚Stunde Null‘“, so Historiker Werner Sulzgruber. Neben der Wiederherstellung historischer Gebäude – beispielsweise dem Wasserturm – wurden auch größere Veränderungen der Stadtplanung umgesetzt, wie etwa der Bau der Grazer Straße. „Gott sei Dank wurde die Stadt wieder aufgebaut. Es gab ja auch Pläne, dass man Wiener Neustadt einebnet und in der Nähe von Bad Fischau wieder aufbaut. Das ist aber Gott sei Dank nicht passiert“, erinnert sich Julius Müller, Vater von Bürgermeister a.D. Bernhard Müller, an den Wiederaufbau zurück.

Politisch war Wiener Neustadt über viele Jahrzehnte lang eine „Rote Hochburg“ beziehungsweise neben Wien die Arbeiterstadt. Das Vereinswesen und die medizinische Versorgung waren seit den 1920er immer zentrale Anliegen. So wurden in den letzten 100 Jahren zahlreiche Arbeiter-Vereine gegründet, das Krankenhaus ausgebaut oder auch Erholungsräume geschaffen. Wichtig war zudem der Ausbau des Bildungswesens, das mit der wachsenden Bevölkerung einherging. „Wiener Neustadt wurde als ‚Schulstadt‘ bezeichnet, weil sich über einen gewissen Zeitraum die meisten Schulen in Niederösterreich hier in Neustadt befanden. Das ist inzwischen aber nicht mehr der Fall“, so Historiker Sulzgruber. 2015 wurde die SPÖ-Stadtregierung nach Jahrzehnten abgelöst: Klaus Schneeberger ist der erste Bürgermeister der ÖVP, die bei der Wahl 2020 erstmals Platz eins erreichte.

Von der Industrie-zur Kulturstadt

Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelten sich immer mehr Betriebe an. Vor allem war es die Textilindustrie, die sich in Wiener Neustadt beispielsweise mit der Firma „Triumph“ etablierte. Ab der 1950er Jahre zeichnete sich das Schrumpfen der Metallindustrie und der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft immer mehr ab. Das Bewusstsein, weiterhin ein Zentrum für Gesundheit, Bildung und technischer Innovation sein zu können, rückte in den Mittelpunkt. Deshalb wurde weiter in den Ausbau des medizinischen Sektors, aber auch in den Bildungsbereich oder etwa dem Bau spezieller Forschungseinrichtungen (Med Austron, Anm.) investiert.

Kultur und Tourismus mehr ankurbeln

Mittlerweile liegt der Fokus der Statutarstadt vor allem auf dem kulturellen Angebot. Dieses gab es mit dem Stadttheater zwar schon vor Jahrzehnten, dennoch versuchte man in den letzten Jahren, etwa mit der Landesausstellung 2019, diesen Sektor sowie den Tourismus anzukurbeln. „Dies bringt im Positiven eine stärkere Besinnung auf die Stadtgeschichte mit sich, was identitätsstiftend sein kann“, meint etwa Werner Sulzgruber.

Wiener Neustadt erlebte in den letzten 100 Jahren viele Höhen und Tiefen. Was sich der Ur-Neustädter Julius Müller für seine Heimatstadt wünscht? „Ich liebe Wiener Neustadt. Ich wünsche mir, dass die Stadt weiterhin existiert, die Menschen glücklich sind und noch mehr Grün in die Stadt kommt.“