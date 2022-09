Wiener Neustädter Dompizzeria hat zu

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der ehemalige Standort der Pizzeria in der Reyergasse Ecke Frauengasse. Foto: Topothek, Rhabek / Schranz

Es ist ein Gastro-Standort mit viel Geschichte: Über 40 Jahre lang wurde die „Pizzeria beim Dom“ bzw. „Dompizzeria“ von Yvonne Holzmüller geführt.

Den Großteil der Restaurant-Geschichte stand die Pizzeria in der Reyergasse Ecke Frauengasse, ehe 2004 am jetzigen Standort vis-à-vis vom Reckturm neu eröffnet wurde. Aus dem alten Standort wurden Parkplätze. 2015 ging Yvonne Holzmüller in Pension, das Restaurant wurde später von Alba Koni übernommen.

Allerdings ist die „Dompizzeria“ nicht mehr geöffnet. Besitzerin Alba Koni bestätigt auf NÖN-Anfrage, dass die Pizzeria nicht mehr aufsperrren werde, sie wolle sich beruflich umorientieren. Das Geschäftslokal stehe deswegen jetzt zum Verkauf.

