Frühling Vital & Genuss Messe im April in der Arena Nova Wr. Neustadt

Die Schwerpunkte der Messe: Gesundheit, Kosmetik, GenussReich mit Food & Drink Area - Verkostungen & Gratisproben, Mineralia, Esoterik und „forever60“ - die ewig junge Seniorenmesse.

Das umfassende Thema „GESUNDHEIT“ steht in Halle 1 im Mittelpunkt. Im Fokus stehen klassische und neue Heilmethoden. Ganz im Sinne von „zurück zur Natur“ informieren VertreterInnen alternativer Heilmethoden über die Vorzüge neuer Massagetechniken, Shiatsu, Yoga und Jin Shin Jyutsu. Tipps und Tricks, neue Trends in Sachen Schlafsysteme und kostenlose Gehörtest bieten wissenswerte Informationen vor Ort. Am Aktivplatz in Halle 1 finden interessante Vorführungen statt.

Kosmetik

Ob dauerhafte Haarentfernung, Laserbehandlung, Make Up, Rolling Brows die wunderbare Welt der Düfte, Aromatherapie, Frischekosmetik oder Naturkosmetik, im Rahmen der Messe informieren und beraten eine Vielzahl an Profis und Beautyexperten.

Gesundheit ist ebenso eng mit dem Thema Genuss verbunden, das erleben BesucherInnen im „GENUSSREICH“. Zahlreiche ProduzentInnen und DirektvermarkterInnen von gesunden, regionalen Produkten präsentieren Neuheiten für GenießerInnen und entführen in die Welt der Feinkost. Bio- und Naturprodukte, feine Confiserie, Wildprodukte, vegetarische Spezialitäten, Waffeln, Öle, Pestos, Chutneys oder Fruchtaufstriche sowie zahlreiche hochprozentige Genussmittel runden das kulinarische Angebot ab. Täglich stattfindende Gin- und Rumworkshops werden von einem Master-Bartender begleitet. In der Food & Drink Area warten Foodtrucks, Verkostungen und gratis Kostproben.

Im Zuge der Frühling Vital & Genuss finden in der Arena Nova wieder Mineralienliebhaber eine Auswahl an zauberhaften Produkten. Mineraliensammler und - Händler präsentieren ihre neuesten Schätze, sowie ausgefallenen Schmuck aus verschiedensten Rohsteinen gefertigt.

Sie wollen es genau wissen? Dann riskieren Sie einen Blick in die Sterne, versierte AstrologInnen unterstützen Sie dabei. Entlocken Sie den Karten deren Geheimnisse. Im Bereich „ESOTERIK“ in Halle 3 finden Sie außerdem Fachliteratur und ExpertInnen vor.

Eine weitere Attraktion auf der diesjährigen Frühling Vital & Genuss Messe ist die erstmals stattfindende forever60 Seniorenmesse. ExpertInnen stehen für Fragen zu Computer, neuen Medien und Internet zur Verfügung. Smart Home für SeniorInnen stellt intelligente Systeme vor, die den Alltag zum Kinderspiel machen. Neue Akustiksysteme erwarten Sie im Hör-Raum.

Öffnungszeiten: Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag & Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Tickets: Freitag 3 €, Samstag & Sonntag 6 €.

