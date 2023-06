Spezialisierung auf Schmerz: Schmerzzentrum hat in Felixdorf eröffnet

Steinfelds erstes Schmerzzentrum wurde eröffnet. Es ist so etwas wie ein kleiner Meilenstein in der Gesundheitsversorgung der Region Felixdorf/Steinfeld. Unter der ärztlichen Leitung des Felixdorfer Gemeindearztes und langjährigen Hausarztes Dr. Jochen Rausch steht Patienten nun in dessen Räumlichkeiten ein hochmodernes Schmerztherapiezentrum zur Verfügung. „Das Schmerzzentrum war mir persönlich eine große Herzensangelegenheit“, sagt Rausch gegenüber der NÖN. „Hier können Schmerzen ohne Nebenwirkungen und Verschreibung von starken Medikamente wirkungsvoll behandelt werden.“ Rausch hat das Schmerzdiplom absolviert und hat sich nun darauf spezialisiert.

Das Angebot umfasst modernste Stoßwellenmedizin und Lasertherapiegeräte, die das schon bisher umfassende Angebot der physikalischen Schmerztherapie wie beispielsweise Elektrotherapie, Ultraschall und Heilmassage komplettieren. Für Rausch stellt insbesondere das neue Hochenergie Lasertherapiemodul „LASERIX pro“ das Highlight der vielfältigen Therapiemöglichkeiten dar.

Das Behandlungsspektrum reicht von akuten Schmerzzuständen am gesamten Bewegungsapparat, traumatisch (Sportverletzungen am Knie oder Knöchel) oder nicht traumatische, hartnäckige chronische Beschwerdebilder (wie Entzündungen und Bandscheibenprobleme an Wirbelsäule, Gelenken und Sehnenscheidenentzündung, Fersensporn, Tennisellbogen) bis hin zur prä- und postoperativen Schmerztherapie. Durchblutungsfördernde, die Heilung beschleunigende Maßnahmen, Triggerpunktbehandlungen, Laserakupunktur und Narbenkorrektur runden das Angebot im neuen Zentrum ab.

Termine können ab sofort telefonisch vereinbart werden unter: 02628 - 622 43 oder online unter: www.doktor-rausch.at und www.schmerzzentrum-steinfeld.at. Keine Kassenleistung!