Sprechstunde zu Demenz an jedem letzten Donnerstag in Wiener Neustadt

Ausgehend von der Projektgruppe „Frühe Hilfe bei Demenz“ setzt die Stadt Wiener Neustadt mit den Gesundheitssprechstunden einen Schwerpunkt auf dieses wichtige Thema. Ab Ende September gibt es an jedem letzten Donnerstag im Monat von 15.30 Uhr bis 17 Uhr in der Bibliothek im Zentrum im Kleinen Sitzungssaal eine Sprechstunde zusammen mit den diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Gerlinde Buchinger und Lena Dragos. Es ist keine Anmeldung erforderlich!

„Wir setzen mit den Gesundheitssprechstunden zum Thema Demenz einen weiteren wichtigen Schritt im Umgang mit diesem wichtigen Thema. Die Sprechstunden sollen als Hilfestellung für all jene gesehen werden, die sich in dieser Situation befinden oder aber auch an Angehörige, von jemandem, der an Demenz erkrankt ist. Mein Dank gilt den beiden diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Gerlinde Buchinger und Lena Dragos, die sich die Zeit nehmen und monatlich zu diesen Sprechstunden einladen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Um das Thema Demenz noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, gibt es am 21. September, dem Weltalzheimertag, eine Infoveranstaltung der Gruppe „Frühe Hilfe bei Demenz“. Ab 16 Uhr gibt es am FH City Campus hochkarätige Vorträge von Lilli Pöchl (FH Wiener Neustadt), Gunvor Sramek (Begleiterin Demenzkranker) und Neurologe Martin Köppl sowie fachkundige Tipps im Umgang mit einer Demenzerkrankung. Ergänzt wird das Angebot durch Infostände zu Pflege- und Rechtsfragen und vielem mehr sowie durch Live-Impulse des SOG-Theaters.