Gesundheit und Technik zählen definitiv zu jenen Disziplinen, die am Arbeitsmarkt in Zukunft immer stärker gefragt sein werden. Durch innovative Technologien und immer wieder neue Herausforderungen im gesundheitlichen Bereich, gewinnt auch die Symbiose dieser beiden Bereiche immer mehr an Bedeutung. Deshalb bietet die Fachhochschule Wiener Neustadt ab September 2021 das neue Master-Studium „Health Care Informatics“ an.

Der neue Studiengang verknüpft technologische Kompetenzen in der Informatik mit konkreter Anwendungsorientierung für Medizintechnik und den Gesundheitssektor.

„Wir freuen uns sehr, ein interdisziplinäres Studium an der Schnittstelle zwischen Gesundheit und Technik anbieten zu können. Zukünftige Absolventen des Masterstudienganges ‚Health Care Informatics‘ haben jedenfalls die besten Jobaussichten zu erwarten“, sagt die Leiterin der Fakultät Gesundheit, Bettina Koller-Resetarics.

Ab September 2021 werden die ersten 25 Studierenden in den neuen Studiengang starten. Die Lehrveranstaltungen mit Präsenzcharakter werden in Wochenblöcken angeboten und mit Fernlehre-Elementen kombiniert.

Bewerbung ab sofort unter: www.fhwn.ac.at/studiengang/health-care-informatics.