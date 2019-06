Am 29. -30. Juni 2019 findet zum 13. Mal die „Made in Japan“ mit Stars aus der internationalen Cosplay Szene statt. Wettbewerbe, Vorträge, Videospiele, klassische Spiele, Maid Café. Diesmal in der Arena Nova Wiener Neustadt, geöffnet Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 10-17 Uhr.

Das Samstagabend Programm wird diesmal ein Musical-Abend mit BISS – gruselig schaurig, mit vielen bekannten und beliebten Songs und Balladen aus Musical und Film. Abend mit BISS – am 29.6. in der Arena Nova Halle 3, Beginn 20 Uhr.

Die NÖN verlost für alle Anime, Manga und Cosplay Fans:

5x2 Tickets für die „Made in Japan“ in der Arena Nova Wr. Neustadt – 29.-30.6.2019

2x2 Tickets für die Musical-Abendshow „Abend mit BISS“ am 29.6. /20 Uhr in der Arena Nova Wr. Neustadt

