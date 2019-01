Die 8. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" hat er gewonnen, in der aktuellen, die gerade im TV zu sehen ist, sitzt er in der Jury. Und am Samstag, den 26. Jänner, ist Pietro Lombardi zu Gast im Fischapark. Ab 14 Uhr tritt der Sänger auf, im Anschluss gibt es die Chance auf Autogramme.

Die NÖN verlost ein "Meet & Greet" mit Pietro Lombardi - um mitzuspielen, einfach bis Donnerstag, 24. Jänner, 12 Uhr, eine Mail mit Name und Adresse an redaktion.neustadt@noen.at schicken, Kennwort "Lombardi".