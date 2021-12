Neuer Regional-Krimi aus Bad Fischau-Brunn zu gewinnen

Nachdem die Neustädter Ermittlerin Miriam Beck in „Alter Tod“ und in „Tote Lügner lügen nicht“ in der Neustädter Gegend unterwegs war, ist diesmal Marchegg Schauplatz des neuen Krimis von Renate Taucher.

Die Bad Fischauer Autorin schreibt vorwiegend Regionalkrimis, die in Wiener Neustadt und Umgebung angesiedelt sind. Der dritte Roman mit Miriam Beck führt die Leser nach Marchegg, wo im Jahr 2022 die Niederösterreichische Landesausstellung stattfinden wird. „Trotzdem bleibt der Wiener Neustadt-Bezug erhalten, da Miriam Beck ja in dieser Stadt lebt“, so die Autorin.

„Tod im Schloss Marchegg“ ist im Federfrei Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Die NÖN verlost fünf Exemplare: Einfach eine E-Mail mit Name, Adresse, Telefonnummer und Kennwort „Krimi“ an redaktion.neustadt@noen.at schicken.