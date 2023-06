Neustädter Silvio Sinzinger spielt mit Lizz Görgl auf der Donauinsel

„Wie schön das Leben ist“, heißt die jüngste Single von Lizz Görgl. Neben der Stimme des ehemaligen Ski-Stars ist in dem Lied vor allem Ukulelen-Sound zu hören – und der kommt von Silvio Sinzinger: Seit September ist der Wiener Neustädter Musiker in Görgls Band, seit Jänner viel bei Gregor Huber, ebenfalls Neustädter, im Studio: „Wir sind gerade beim Produzieren eines Albums, das im September erscheinen wird“, sagt Sinzinger im Gespräch mit der NÖN. Davor stehen einige Live-Auftritte auf dem Programm – unter anderem am Samstag auf der „Wiener Heldinnen und Liedkunst Bühne“ am Donauinselfest.

Silvio Sinzinger Foto: HSG EventsFelten

Wie läuft die Zusammenarbeit? „Es ist sehr spannend, mit einer sehr erfolgreichen Sportlerin zusammenzuarbeiten“, sagt Sinzinger: „Man kommt auch an Orte, an denen man sonst nicht so oft hinkommt als Musiker.“ Mit „Lizz“ hat er schon bei der GTM-Trophy in Eisenstadt gespielt oder für Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll in Werfenweng.

Die „Insel“ ist übrigens keine Premiere für Sinzinger, der vor ein paar Jahren in der Band von Virgina Ernst die Charts eroberte und am Donauinselfest spielte: „Es gibt immer wieder tolle Sängerinnen, die ich begleiten darf, auch Rebecca Rapp und Mella Fleck beispielsweise.“

Wer Silvio Sinzinger in kleinerem Rahmen hören will, hat dazu ebenfalls die Chance: Gemeinsam mit Mella Fleck kann man ihn seit kurzem für Hochzeiten, Taufen, etc. engagieren.