Suche nach dem Mörder in der Wiener Neustädter Bibliothek im Zentrum

In einer neuen Kooperation zwischen „Glashaus“ und der „Bibliothek im Zentrum“ stehen im Rahmen einer szenischen Lesung drei fragwürdige Charaktere unter Mordverdacht – und das Publikum fällt den Schuldspruch. Der Autor Thomas Kodnar schrieb für die Reihe „Täter Unknown“ ein Stück mit drei verschiedenen Enden. Die Zuschauer bleiben den Personen im Stück an einigen Stationen in der Bibliothek auf der Spur und wählen anschließend die Figur, die ihnen am verdächtigsten erscheint. Durch Mehrheitsentscheid ergibt sich, wer verurteilt wird, und damit, welches Ende gespielt wird.

Schauplatz ist die Bibliothek im Zentrum, wo der zweite Akt von „Täter Unknown“ an verschiedene Stationen im Untergeschoss der Bibliothek führt. Während des ersten und letzten Akts des Stücks kann das Publikum sitzen.

Die Tickets für die Krimilesung inklusive Rundgang durch die Bibliothek am 30. und 31. August sowie 1. September und das Publikumsvoting gibt es unter www.ntry.at/taeter-unknown.