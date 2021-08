Unter dem Motto „Nasses Wasser. Fette Beats. Homer wird flippen!“ veranstaltet die Kulturinitiative „glashaus“ wieder das Wiener Neustädter Sommertheater: Von 11. bis 15. August wird jeweils um 20 Uhr im Akademiebad das Stück „Odysseus – Kleine Leute müssen schweigen“ gespielt.



Die Handlung von Homers Klassiker wurde dabei etwas adaptiert und aktualisiert: „Ein demontiertes Heldenepos als Politsatire“

Nachdem das „trojanische Pferd“ einschlägt, wird Odysseus zum Finanzminister von Ithaka ausgerufen. Die verheißungsvolle Partyinsel der mysteriösen Apokalypto lockt mit Lust, Exzess und Großspenden. „Alles ist gut. But the show must go on. Denn plötzlich geht es dem großen Helden an den Kragen. Odysseus und seine rechte Hand müssen sofort nach Ithaka, um die anstehende Hausdurchsuchung zu verhindern...“

Die Macher versprechen einen „komödiantischen Rausch über Gier, Größenwahn und Geltungsdrang“.



In der „bissigen Revue“ sind u.a. Lieder von Falco und Wolfgang Ambros zu hören – „aber mit fetten Beats“, wie es in der Ankündigung heißt.

Weitere Informationen unter www.glashauskollektiv.com. Vorverkaufstickets sind ausschließlich online via www.ntry.at/glashausodysseus erhältlich.

Die Kulturinitiative „glashaus“ wurde 2014 von der Schauspielerin und Regisseurin Elena Schwarz und der Produzentin und Kulturmanagerin Birgit Klauser ins Leben gerufen. Seither konzentriert man sich auf Projekte aus den Bereichen Film und Theater, wobei es auch immer darum geht, zeitgenössisch und transmedial zu arbeiten und dabei Grenzen des künstlerischen Schaffens neu zu definieren. Markenzeichen von glashaus ist es, bereits vorhandene Schauplätze in Bühnen zu verwandeln und gleichzeitig neue Formate zu kreieren, wie z.B. den Ghost Walk, Story Unknown oder das Würschtltheater.