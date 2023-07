Unfall auf A2: Nur Zentimeter trennten Fahrer vom Tod

Ursprünglich war am Notruf von einer Menschenrettung nach Verkehrsunfall die Rede, weshalb neben der ersten Welle an Einsatzkräften weitere Feuerwehrleute per Personenrufempfänger alarmiert worden waren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ließ der Anblick des Unfallwracks schlimmes befürchten, beschreibt Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Pfeiffer die Situation: "Als Einsatzkräfte machen wir uns nach dem Eintreffen an der Unfallstelle einen schnellen Überblick über das Ausmaß. Normalerweise würde man bei einer solch starken Verformung bei Unfallfahrzeugen von schwersten Verletzungen oder Todesopfern ausgehen. Um so überraschender war dann die Tatsache, dass der Unfalllenker unverletzt daneben stand. Er kann nach diesem Unfall sicherlich einen zweiten Geburtstag feiern."

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei hieß es für die Feuerwehr, die Autobahn wieder frei zu machen. Das Unfallfahrzeug wurde von der Autobahn verbracht und auf einem Parkplatz gesichert abgestellt. Den endgültigen Abtransport übernahm ein Privatunternehmen. Da die A2 in Fahrtrichtung Wien für die Dauer der Bergearbeiten teilweise verengt war, bildete sich ein längerer Stau.