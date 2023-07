Kanonenkugel und mehr: Historische Funde am Milak-Campus

Im Zuge der Bauarbeiten für das Bauprojekt „Wohnen in den Kronen“ an der Theresianischen Militärakademie wurde ein historisches Mauerwerk gefunden. Es wird vermutet, dass es sich dabei um ein altes Lager handelt, um welche Einrichtung es sich genau handelt wird sich erst im Lauf der Zeit herausstellen, heißt es in einer Aussendung der Milak. Das Team stieß auch auf einige interessante Gegenstände wie eine alte Kanonenkugel aus Stein, etwas Keramik, Holz und Tierknochen mit Schnittspuren.

Es ist nicht das erste Mal, dass es bei Umbauten und Grabungen am Campus der Militärakademie zu derartigen Funden kommt, heißt es. Die Facharbeiter für Archäologie würden nun mit großer Sorgfalt das Sediment untersuchen, die gefundenen Gegenstände werden gesammelt, kategorisiert und anschließend unter besseren Bedingungen genauer untersucht.

Auch der Akademiekommandant Karl Pronhagl (rechts) besichtigte die Baustelle und begutachtete das ausgegrabene Mauerwerk und die gefundenen Gegenstände. Foto: GERHARD_SEEGER

Das Projekt „Wohnen in den Kronen“ soll bis Ende 2024 fertiggestellt werden und bietet eine Unterkunftskapazität von 220 Betten. Genau wie das Wirtschaftsgebäude, ist auch das Unterkunftsgebäude mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet und soll bis zu 1/3 des gesamten Strombedarfs der Theresianischen Militärakademie decken.