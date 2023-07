Lastkrafttheater zeigt „Ein seltsames Paar 2.0“ in Wiener Neustadt

Im Sommer 2023 sorgt das Lastkrafttheater wieder für viele Lacher unter freiem Himmel. Einmal mehr ist die Truppe mit dem Lkw, der sich in eine Bühne verwandeln kann, unterwegs. Die Initiatoren Max Mayerhofer und David Czifer stehen in den Hauptrollen auf der Bühne, für die Regie des Spektakels konnte erneut die Theatermacherin und Intendantin von Shakespeare in Mödling, Nicole Fendesack, gewonnen werden. Der Inhalt der Komödie: Felix will sich umbringen, da seine Frau die Scheidung eingereicht hat. Oskar weiß keinen anderen Ausweg und nimmt den Freund bei sich auf. Doch was am Anfang aussieht wie eine ganz normale Männer-WG, entpuppt sich bald als eheliches Panoptikum: Felix beginnt mit allen erdenklichen Desinfektionssprays und Putzutensilien Oskars Wohnung gnadenlos umzukrempeln und auf den Kopf zu stellen. Für Verwirrung sorgen auch die beiden Schwestern in der Wohnung nebenan ...

Seit der Gründung 2013 hat Lastkrafttheater bereits über 230 Vorstellungen für rund 35.000 Besuchern gespielt. Dank dem Land Niederösterreich, der ARGE LOGCOM , der Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe, der Fachgruppe Spedition & Logistik der WKNÖ, sowie der AK NÖ ist der Theaterbesuch für das Publikum gratis. Der Abend am Dienstag, dem 4. Juli, startet um 19 Uhr.