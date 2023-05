Langjähriger Neustädter Nationalrat Franz Stocker feierte seinen 90er

Franz Stocker war von 1980 bis 1991 Bezirksparteiobmann der Volkspartei im Bezirk Wiener Neustadt, vom 1979 bis 1983 Mitglied des Bundesrates und anschließend bis 1993 Abgeordneter zum Nationalrat. Er ist unter anderem Träger des Großen Silbernen Ehrenzeichens der Republik Österreich und Ehrenringträger der Stadt Wiener Neustadt.

Sohn Christian Stocker ist seit Jahren Vizebürgermeister von Wiener Neustadt, zudem Nationalratsabgeordneter und Generalsekretär der ÖVP. Enkel Clemens Stocker hat ebenfalls den Weg in die Politik eingeschlagen: Er ist Gemeinderat in Wiener Neustadt.

„Franz Stocker war ein Politiker mit Herz und Seele, dessen enge Verbundenheit zu Wiener Neustadt in all seinen politischen Funktionen spürbar war und auch nach wie vor spürbar ist. Zum 90. Geburtstag wünsche ich ihm von Herzen alles Gute, viel Freude und Gesundheit, und bedanke mich an dieser Stelle auch dafür, dass er sein Interesse für Politik seinem Sohn Christian Stocker sowie auch seinem Enkel Clemens in die Wiege gelegt hat", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

