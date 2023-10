Brand in Felixdorf: Flammen griffen von Wohnmobil auf Haus über

Wie berichtet, war es am Mittwochnachmittag in Felixdorf (Schubertgasse) gegen 14.30 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in Felixdorf gekommen. Mittlerweile steht fest, dass das Feuer von einem Wohnmobil aus, zunächst auf das Carport und dann auf das Wohnhaus übergegriffen hatte.

Insgesamt kämpften sieben Feuerwehren mit 70 Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen gegen die Flammen. Gegen 17 Uhr war der Brand unter Kontrolle, gegen 18.15 Uhr wurde „Brand Aus“ gemeldet. Verletzt wurde niemand. An dem Wohnhaus, es ist derzeit nicht bewohnbar, entstand jedoch hoher Sachschaden. „Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Felixdorf.