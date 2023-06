Bärensichtung nahe Matzendorf-Hölles?

Große Aufregung herrscht um eine vermeintliche Bärensichtung in Hernstein/Pottenstein. Dort hat eine Spaziergängerin einen Braunbären gesehen. Während die einen von einem Gerücht sprechen und nicht daran glauben, nehmen andere die Situation ernst. Der Jagdleiter von Matzendorf-Hölles, Karl Groiss, glaubt nicht an ein Gerücht. „Die Meldung einer Bärensichtung stammt aus einer sehr vertrauenswürdigen Quelle. Ich glaube deshalb nicht, dass es nur ein Gerücht ist“, sagt Groiss. Da die Wälder von Matzendorf-Hölles an das Gebiet von Hernstein angrenzen, wurde auch er über die Sichtung in Kenntnis gesetzt. Die Jägerschaft solle nun aufmerksam auf mögliche Trittspuren des Bären oder Fellreste an Sträuchern und Ähnlichem achten. Laut Groiss solle man deshalb aber keine Angst vor dem Wald oder gar Panik haben. „Bären sind generell sehr scheu. Wenn sie Menschen spüren hauen sie normalerweise ab“, informiert der Jagdleiter. Anders verhält es sich bei einer Bärin, wenn sie Junge hat. Diese könnte sich bedroht fühlen und gefährlich werden, weil sie ihre Jungen beschützen will.

Jungbär auf der „Durchreise“

Groiss ist der Ansicht, dass der gesichtete Bär ein Jungbär vom vergangenen Jahr ist, der von der Mutter abgestoßen worden und nun auf der Suche nach einem eigenen Revier ist. „Das bedeutet aber nicht, dass der Bär hier bei uns bleiben wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit zieht er weiter. Bären haben ein großes Einzugsgebiet und wandern bis zu 25 Kilometer am Tag“, weiß Groiss. Viele Bären leben im Ötschergebiet. Groiss bezweifelt daher, dass sie sich hier, in der Nähe einer Stadt, überhaupt wohlfühlen.

Der Speiseplan von Bären geht mit einem breiten Nahrungsspektrum einher. Denn Bären sind Allesfresser. Ihre Vorliebe für Süßes wie Honig, kann einen großen Schaden an Bienenstöcken mit sich bringen. Wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet, können sie schon auch mal Weidetiere oder Wild reißen. Menschen stehen nicht unbedingt auf dem Speiseplan, dennoch muss man aufpassen, wenn man einem Bären begegnet. Wie Groiss erklärt, soll man nicht, wie bei einer Begegnung mit einem Wolf, versuchen diesen zu verscheuchen, sondern sich so klein wie möglich machen. „Bei der Begegnung mit einem Bären soll man sich flach auf den Boden legen, nicht bewegen und keinen Lärm machen. Davonlaufen macht keinen Sinn, der Bär ist viel schneller als der Mensch.“ Wenn man aufrecht stehen bleibt oder versucht den Bären zu verscheuchen, so kommt das einer Kampfansage an den Bären gleich.

Wenn man Bärenspuren oder den Bär selbst sieht, soll dies bitte unverzüglich an die Polizei oder die zuständige Jägerschaft gemeldet werden.