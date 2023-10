Feuerwehrhaus und Dorfzentrum in Hollenthon gesegnet

Unter großer Beteiligung der Bevölkerung fand am Sonntag die feierliche Segnung des neuen Feuerwehrhauses und Dorfzentrums in Obereck statt. Damit hat die letzte der fünf Hollenthoner Feuerwehren ein neues, zeitgemäßes Feuerwehrhaus sowie die Bewohnerinnen und Bewohner des in den letzten Jahren rasch gewachsenen Ortsteils ein eigenes Dorfzentrum.

Obwohl der Baubeginn im April 2020 unter keinem guten Stern stand – es war gerade die Zeit des Corona-Pandemiebeginns –, ging es dank des engagierten Einsatzes der Bevölkerung rasch voran. Ein Großteil der Arbeiten konnte in Eigenregie erledigt werden. Nach einer Bauzeit von dreieinhalb Jahren konnte nun Pfarrer Florian Hellwagner die Segnung vornehmen.

Zur Finanzierung wird die Wehr selbst etwa ein Drittel beitragen. Dies sind vor allem Geldmittel, die bei Veranstaltungen wie dem Feuerwehrheurigen und dem Hendlschnapsen erwirtschaftet wurden sowie als Eigenleistung beim Bau erbracht wurden. Weitere Unterstützungen kamen noch seitens der Gemeinde Hollenthon und der NÖ Dorf- und Stadterneuerung.