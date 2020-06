Trauer in Kirchschlag in der Buckligen Welt: Alois Mayrhofer verstarb im Alter von 107 Jahren. Die Verabschiedung mit Requiem in der Pfarrkirche und die Bestattung am Kirchschlager Friedhof des wohl ältesten Niederösterreichers fanden bereits statt.

Mayrhofers außergewöhnlich langes Leben war geprägt von unerschütterlichem Optimismus und Tatendrang. Weithin bekannt war er vor allem mit seiner „Druckerei Mayrhofer“, dessen Gründer er war. Von 1950 bis 1965 leistete er als Gemeinderat und von 1965 bis 1970 als geschäftsführender Gemeinderat wichtige Arbeit für seine Gemeinde.

Seine besondere Liebe zur Natur konnte er in der Agrargemeinschaft Kirchschlag ausleben, in die er 1967 als Vorstandsmitglied gewählt wurde. 1968 wurde er zum Obmann-Stellvertreter gewählt und 1976 übernahm er für 14 Jahre die Funktion des Obmannes. Im Jahr 1989 beendete er aus Altersgründen seine Arbeit für die Agrargemeinschaft.

Mit seinem Engagement für die Kirchschlager Passionsspiele wagte er auch den Schritt auf die Bühne. Hier lebte er sein Schauspieltalent ab 1932 bis 2015, dann schon im Alter von 103 Jahren, aus.