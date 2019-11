Die Stadt wächst und sie dürfte bald die Marke von 50.000 Bewohnern überschreiten: Ganz genau 49.449 Einwohner hatte Wiener Neustadt laut Rathaus zu Jahresbeginn. In den vergangenen Jahren sind im Schnitt 500 Personen mehr zugezogen und geboren worden als weggezogen und verstorben sind.

Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Das macht sich auch im Stadtbild bemerkbar – nicht zuletzt im Bau-Boom der letzten Jahre. Rund 3.000 Wohnungen sind laut ÖVP-Baustadtrat Franz Dinhobl „in der Pipeline“, 200 bis 300 Einheiten entstehen im Schnitt pro Jahr.

Ob anstatt ehemaliger Hotspots der Stadt wie dem alten Stadion oder dem Volksbad; ob mitten in der Stadt beim Landesklinikum oder in neu erschlossenen Siedlungen am Stadtrand: Gebaut wird derzeit an allen Ecken und Enden.

Wann ist genug gebaut? Was heißt das für den Wohnungsmarkt? Und wie passt das alles mit der zu Jahresbeginn verhängten Bausperre zusammen?

Die NÖN hat bei Immobilien-Profis nachgefragt

„Die Preise für Eigentumswohnungen sind derzeit sehr hoch, auch die Mieten sind leicht gestiegen. Das Problem ist, dass sich junge Menschen und Jungfamilien Mietwohnungen, die nicht gefördert werden, fast nicht mehr leisten können“, sagt S-Real-Geschäftsführer Wolfgang Weibl. Er stellt fest, dass es einen steten Zuzug aus Wien bzw. aus den Bezirken Mödling oder Baden gibt. „Die Mieten sind nicht so hoch wie dort, Wiener Neustadt ist verkehrstechnisch gut angebunden – da nehmen einige einen längeren Weg zur Arbeit in Kauf, um billiger zu wohnen.“ Derzeit dürften laut S-Real rund 400 Wohnungen in Wiener Neustadt am Markt sein.

Ältere Wohnungen werden nicht billiger

Immobilienmakler Georg Zielbauer meint, dass es in der Stadt schon zu viele Wohnungen gibt. Vor allem ältere Mietwohnungen seien derzeit lange auf dem Markt, bevor sich ein passender Mieter findet. „Es sind viele neue Wohnungen auf dem Markt, die Mietpreise für ältere Wohnungen sind trotzdem kaum gefallen“, sagt Zielbauer, „dazu wollen die Menschen bei Mietwohnungen möglichst wenig investieren, etwa Geld in eine neue Küche stecken.“

Auch für die Makler sei das Geschäft schwieriger geworden, so Zielbauer: „Der Interessent hat eine große Auswahl, es kommt zu viel mehr Besichtigungen, bis es zum Abschluss kommt. Früher musste man sich schnell entscheiden – das ist jetzt längst nicht mehr so.“

Zuzug in die Städte wird weitergehen

Peter Slavik von der „ACP-WN Real Estate GmbH“ hält den Markt hingegen noch nicht für gesättigt: „Es gibt viele Studien, die besagen, dass der Zuzug in die Städte weiter geht. Der Zuzug und die Nachfrage nach Wohnungen wird nicht zurückgehen, sondern eher zunehmen.“ Vor allem, weil Wiener Neustadt durch Autobahn und Bahn gut angebunden sei. Ein Indiz der großen Nachfrage: Von den 59 Wohnungen, die Slavik mit seinen Partnern derzeit am Eyerspergring derzeit errichtet, seien nur noch drei zuhaben.

Mietpreis, Mietpreis, Mietpreis – das ist aus der Sicht von Markus Haiden (AREA Bau) das entscheidende Kriterium bei der Wohnungssuche – und ein Faktor für den steten Zuzug nach Wiener Neustadt: „In Wien gehen die Mietpreise durch die Decke, deswegen ist für viele Menschen Wiener Neustadt interessant. Der Mietpreis ist für die meisten Kriterium Nummer eins. Wenn der Preis passt, nehmen viele auch in Kauf, nicht ihn ihrer Traumwohnung und in ihrem bevorzugten Stadtviertel zu wohnen.“

Allerdings müsse man bei der Mietpreisgestaltung aufpassen, denn hier wären die Menschen nicht bereit, so viel zu zahlen wie in Wien. Mit den kommenden Wohnungs-Großprojekten wie etwa dem Verbau des Stadion-Grundes sieht er den Wohnungsmarkt allerdings vorerst erst einmal gesättigt: „Deswegen werden auch wir uns mit Bauprojekten zurückhalten.“

Auf die Bremse gestiegen ist auch schon die Stadtspitze: Anfang des Jahres wurde eine Bausperre für das Stadtgebiet verhängt. Diese gilt für neue Projekte mit mehr als zehn Wohneinheiten. Bis der Stadtentwicklungsplan „STEP 2030“ fertig ist (planmäßig im Spätherbst 2020), sollen große Wohnbauprojekte nur genehmigt werden, wenn sie vom Fachbeirat der Stadt empfohlen werden.

Wachstum der Stadt mit Augenmaß

Die Begründung von Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): „Wir wollen Verbauungstendenzen entgegenwirken und die Stadtentwicklung auf eine breite, fundierte Basis stellen.“ So positiv das Wachstum grundsätzlich sei, müsse man darauf achten, dass die Entwicklung der Infrastruktur – etwa bei Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, aber auch beim Straßenbau, dem Kanal- und Wassernetz – Schritt halten könne: „Das Wachstum der Stadt muss mit Augenmaß erfolgen.“

Gut möglich also, dass sich der Wohnungsboom in den kommenden Jahren etwas einbremst – und die Kräne, Bagger und Zementmixer für den Bau von Kindergärten und Schulen anrücken.