Acht Verletzte nach Brand in einer Messi-Wohnung in Wiener Neustadt

Mehrere Notrufe gingen am Freitagabend gegen 23:15 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt ein, nachdem in einer Wohnung am Flugfeldgürtel, Ecke Wielandgasse ein Brand ausgebrochen war.

Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge war bereits eine deutliche und starke Rauchentwicklung während der Zufahrt zum Brandobjekt erkennbar. Während immer mehr Ergänzungskräfte an der Einsatzstelle eintrafen, wurde unter schwerem Atemschutz immer mehr Trupps zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in das Brandobjekt geschickt.

Im zweiten Stock eines Wohnhauses standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits zwei der drei Zimmer der Wohnung in Vollbrand und das Feuer drohte auf Teile des Dachstuhls überzugreifen, was durch die Feuerwehr verhindert werden konnte. Über mehrere Löschleitungen im Haus sowie zwei Angriffswege per Hubrettungsgeräte konnte die Brandintensität schließlich gebrochen und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Wohnung war komplett vermüllt

Erschwerend für die Löscharbeiten kam hinzu, dass die Brandwohnung massiv vermüllt war. "Unsere Atemschutztrupps mussten sich erst durch Müllberge bahnen, um das Feuer in der ganzen Wohnung effektiv bekämpfen zu können. Aufgrund der Unmengen von Unrat in der Wohnung konnte sich das Feuer auch so schnell in der ganzen Wohnung ausbreiten", berichtet Einsatzleiter Brandrat Christian Pfeiffer: "Um alle Glutnester finden und ablöschen zu können, musste die betroffene Wohnung nach den Löscharbeiten in Absprache mit dem Brandermittler der Exekutive komplett ausgeräumt werden. Vor dem Fenster bildete sich ein richtiger Müllberg. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits viel davon verbrannt war!"

Während die Löscharbeiten im vollen Gange waren, wurden auch mehrere BewohnerInnen aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet werden. Diese wurden teils mit speziellen Fluchtmasken aus den verrauchten Gebäudeteilen gerettet, in denen die Evakuierten über den Lufttank der Feuerwehrleute mit Frischluft versorgt wurden.

Feuerwehrmann Bernd Grimm mit einer geretteten Katze Foto: Presse FF WRN

Dennoch klagten mehrere der Bewohner über Beschwerden nach einer Rauchgasinhalation. Insgesamt wurden acht Personen vor Ort von Rotem Kreuz sowie Samariterbund versorgt und begutachtet. Während die Meisten in häusliche Pflege entlassen werden konnten, mussten drei Personen jedoch ins Krankenhaus gebracht werden.

Obwohl die Wohnung, aufgrund der Unmengen an brennbaren Material, fast vollständig ausbrannte, konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ein Übergreifen des Brandes auf Dachstuhl oder andere Gebäudeteile verhindert werden.