Brand in Mehrparteienhaus in Wr. Neustadt .

Großeinsatz für die Feuerwehr am Dienstagvormittag in der Pleyergasse nahe dem Bahnhof: In einem Mehrparteienhaus war ein Dachstuhlbrand ausgebrochen.

Es gab keine Verletzten, die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig, weil in den Giebeln nach Glutnestern gesucht werden musste. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt war mit 35 Mann im Einsatz.