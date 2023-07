Feuer in einem Logistikzentrum in Bad Fischau-Brunn

Feueralarm in Bad Fischau-Brunn: Am Freitag gegen Mittag standen die Feuerwehren Bad Fischau, Steinabrückl, Weikersdorf, Wöllersdorf, Brunn a. d. Schneebergbahn und Wiener Neustadt bei einem Brand in einem Logistikzentrum in Bad Fischau im Einsatz.

Der Brand wurde durch mehrere Anrainer und Autofahrer von der Autobahn gemeldet. Die Löscharbeiten werden über Hubrettungsgeräte unter Atemschutz durchgeführt. Das Rote Kreuz ist zur Sicherung der Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen ebenfalls vor Ort.

Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Die Brandursachenermittlung wird durch die Polizei durchgeführt