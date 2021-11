Wiener Neustadt: „Vital & Genuss“ in Arena Nova

Aktiv, vital und gut trainiert bis ins hohe Alter, das möchte jeder bleiben. Damit das gelingt, sollte man die Gesundheit im Auge behalten. Bei der „Vital & Genuss“-Messe Mitte November in der Arena Nova präsentieren zahlreiche Aussteller Neues und Altbewährtes zu den gesunden und köstlichen Facetten des Lebens, dazu Neuheiten aus den Bereichen Vorsorge, Fitness, Ernährung und vieles mehr.

Im „Genussreich“ in Halle 4 bieten regionale Produzenten und Direktvermarkter Bio-Feinkost ebenso wie Deftiges, die Welt der Gewürze, Pralinen und natürlich flüssige Köstlichkeiten wie Edelbrände, Bier und Wein.

Die Messe ist am Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Eintritt: Kinder bis 15 Jahre und Inhaber der NÖ-Card frei. Erwachsene bezahlen am Freitag 2,50 Euro, am Samstag und Sonntag 5 Euro. NÖN-Abonnenten bezahlen am Wochenende nur 2,50 Euro.