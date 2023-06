Autokino am Übungsplatz Ruff in Wiener Neustadt

Am Freitagabend startete der Cinema Circus auf dem Übungsplatz der Ruff Fahrschule den ersten Film des Sommer-Autokinos. Der Komödienklassiker „Manta Manta“ zog die großen Kinofans Thomas Gschwandtner und Ophelia Maly an.

Zukünftige Highlights der Veranstaltungsreihe sind beispielsweise Blockbuster wie „Guardians of the Galaxy 3“, „Avatar - The Way of Water“ oder der actiongeladene „Fast and Furios 10“-Film sowie viele mehr.

Nicht nur Filmfanatiker sondern auch Autoliebhaber, wie Thomas Wurzer, Kurt Reuthofer und Mathias Walter, finden auf dem Übungsgelände ihren Platz.

Filme flimmern jedes Wochenende im Juni über die Leinwand.