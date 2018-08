Diebesgut nach Einbruch an Second Hand Shop verkauft .

Ein Einbrecher-Trio hat Ende Juni mehrere Gitarren sowie Zubehör aus einem Musikproberaum in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt Umgebung) gestohlen und anschließend an einen Second Hand Shop in Wiener Neustadt (NÖ) verkauft.