Brand auf Bundesheer-Geländer: 330.000 Liter Wasser abgeworfen

Die Flammen waren am Mittwoch im Außenbereich eines als Munitionslager genutzten Areals ausgebrochen. Auch am Freitag standen Bundesheer, Feuerwehr und Hubschrauber im Einsatz, berichtete das Militärkommando NÖ. Trotz Regens in der Nacht mussten nach wie vor Glutnester bekämpft werden. Wann "Brand aus" gegeben werden kann, war nicht absehbar.

Großmittel/Ebenfurth Panzer-Einsatz bei Brand auf Bundesheer-Gelände

"Wir haben den Brand im Griff", wurden vonseiten des Militärkommandos betont. Am Donnerstagnachmittag und -abend hatte Wind immer wieder Glutnester in dem militärischen Sperrgebiet angefacht. Neben dem Heer standen mehr als 300 Feuerwehrleute und Hubschrauber im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Auf Bundesheer-Gelände Großbrand im Raum Ebenfurth unter Kontrolle

Wann "Brand aus" gegeben werden kann, hänge auch vom Wetter ab, hieß es vom Militärkommando auf Anfrage. Als Ursache wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich Vegetation im Außenbereich eines als Munitionslager genutzten Geländes in Großmittel selbst entzündet haben soll.

1200 Feuerwehrmitglieder kämpfen seit drei Tagen, unterstützt von Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres, gegen eine weitere Ausbreitung des Feuers. Ab Freitagmittags werden zudem 40 Experten des neuen "Sonderdienstes Waldbrand" die Brandbekämpfung mit speziellen Löschfahrzeugen unterstützen. Insgesamt wurden bis heute bei 632 Löschflügen 330.000 Liter Wasser auf den brennenden Wald abgeworfen.

Obwohl die Ausbreitung des Feuers mittlerweile auf 150 Hektar beschränkt werden konnte, ist die Gefahr einer nochmaligen Brandausbreitung nach wie vor nicht gebannt. Auch deshalb, da man aus Erfahrung weiß, dass sich die Flammen bis zu 50 Zentimeter in den Boden fressen und eine Vielzahl an Glutnestern produzieren. Diese zu entdecken und zu bekämpfen wird die große Herausforderung der nächsten Tage. Den Einsatzkräften stehen dafür Wärmebildkameras zur Verfügung, die jedes noch so kleine Glutnest aufspüren, selbst wenn es mit freiem Auge nicht erkennbar ist. Alleine am Freitag sind wieder 240 Feuerwehrleute zusätzlich mit Bodenwerkzeugen im Einsatz. Drei Feuerwehrmitglieder wurde bereits verletzt.

Der Einsatz ist daher nicht nur schweißtreibend, er erfordert außerdem viel Muskelkraft, und ist ein enorme körperliche Belastung. Aus diesem Grund werden die Feuerwehrkräfte bereits von sieben Katastrophenhilfszügen aus den Nachbarbezirken unterstützt. Damit die Brandbekämpfung durch die Löschhubschrauber durch Tankflüge nicht unterbrochen wird, wurde eine mobile Hubschraubertankstelle des NÖ Landesfeuerwehrverbandes mit 5000 Liter Flugbenzin zum Einsatzort beordert.

