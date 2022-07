Panzer-Einsatz bei Brand auf Bundesheer-Gelände .

Die Löscharbeiten nach einem Feuer am Mittwoch auf dem Bundesheer-Gelände in Großmittel (Haschendorf) im Raum Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) sind am Donnerstag weiter im Gange gewesen. Mit Panzern waren am Donnerstag auf dem betroffenen Gelände sogenannte Brandschutzstreifen gezogen worden.