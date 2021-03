Neues Parkdeck beim Bahnhof Wiener Neustadt .

Wiener Neustadt erhält ein neues Parkdeck beim Bahnhof. Bis September 2023 sollen etwa 1.300 neue Stellplätze entstehen, teilte das Rathaus am Donnerstag mit. Das Großprojekt werde in der Sitzung des Gemeinderates am Montag beschlossen.