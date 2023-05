50 iPads für die Volksschule Otto Glöckel in Wiener Neustadt

Moderne Ausstattung für die Volksschule Otto Glöckel in Wiener Neustadt: Karin Meier-Martetschläger hat der Schule 50 iPads und zwei neue Apple-TVs zur Verfügung gestellt. „Die Geräte werden wöchentlich von unterschiedlichen Klassen verwendet und sind stetig als unterstützendes Unterrichtsmittel im Einsatz“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): „Die Digitalisierung ist schon lange im Leben unserer Kinder und Jugendlichen angekommen und findet nun auch immer deutlicher Einzug in den Klassenzimmern. Dies ermöglicht neue, zeitgemäße und attraktive Lernformen für unsere Schülerinnen und Schüler. Dabei soll auch ein verantwortungsvoller Umgang sowie ein kritischer Blickwinkel im Umgang mit sozialen Medien vermittelt werden.“

Die offizielle Übergabe fand heute, Donnerstag, statt. Um die zielgerichtete Verwendung der Tablets sicherzustellen, wurden diese vom Schulpersonal gemeinsam mit externen Betreuern aufgesetzt und mit den passenden Applikationen ausgestattet. Zudem haben alle Lehrkräfte der Volksschule Wr. Neustadt eine Schulung zum sinnvollen und pädagogisch wertvollen Einsatz der iPads erhalten.

