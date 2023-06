Wiener Neustädter Grüne spenden Baum zum 33. Gemeinderatsjubiläum

Mit der Gemeinderatswahl 1990 sind die Grünen erstmals in den Gemeinderat gewählt worden und damit seit 33 Jahren im Rathaus vertreten. Zu diesem Anlass wurde ein Jubiläumsbaum gespendet.

„Unsere Baumpatenschaft einer Immergrünen Magnolie in der Schulgartengasse ist ein Symbol für unseren langfristigen Einsatz für den Schutz der Natur, die Förderung der ökologischen Vielfalt und ein Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Der Ort ist nicht zufällig gewählt: Wir sind der Überzeugung, dass die Innenstadt mehr Grün braucht, daher haben wir uns den Platz mitten in unserer Innenstadt gewählt,“ so Stadträtin Selina Prünster.