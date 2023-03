PV-Gemeinschaft: Bad Erlachs Ortsteil Ziegelofen als Vorreiter

ÖVP-Umweltgemeinderat Gerald Steurer-Pernsteiner präsentierte rund 25 interessierten Einwohnern von Ziegelofen ein Konzept inklusive Vorteile einer "Erneuerbaren Energiegemeinschaft". Im Ortsteil Ziegelofen wird derzeit eine 250-Kilowatt-Photovoltaik-Anlage unmittelbar beim Ziegelwerk errichtet, die ab Sommer 2023 die Möglichkeit zum direkten Stromverbrauch bieten soll.

Eine Gemeinschaft kann aber nur gegründet werden, wenn sich zehn Personen dazu bereit erklären. "Sauberer Strom muss als ebenso wertvolles Gut wie sauberes Wasser und saubere Luft gesehen werden, es können die Stromkosten durch die Gemeinschaft um 25 Prozent gesenkt werden", plädiert Steurer-Pernsteiner an die Einwohner, sich für das Projekt anzumelden. In den kommenden Wochen soll die mögliche Realisierung konkreter werden. Das Projekt in Ziegelofen soll als Vorreiter für ein größeres Vorhaben in ganz Bad Erlach dienen, bei dem eine noch größere Photovoltaik-Anlage gebaut werden soll. Wer in Ziegelofen wohnt und sich dafür anmelden möchte, soll eine E-Mail mit einer Bereiterklärung an gemeinde@baderlach.gv.at senden.

