„Dei Durscht is mir ned wurscht“: Gratis-Wasser in der Innenstadt

Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die Grüne Wirtschaft setzen mit Blick auf den Hitzesommer in der Stadt ein Zeichen für den Umweltschutz und das solidarische Miteinander: Ein Pickerl in der Auslage signalisiert Passantinnen und Passanten, dass man hier seine Wasserflasche gratis auffüllen lassen kann. „Die Aktion ist ein feiner Service für Fußgänger, ein Beitrag zur Müllvermeidung und eine Verkaufsmöglichkeit für die Geschäftsbesitzer zugleich. Sind die Durstigen erstmal im Geschäft, sehen sie sich auch um“, so der Regionalsprecher der Grünen Wirtschaft NÖ August Lechner, der weiter ausführt: „Mit ,Dei Durscht is mir ned wurscht' ermöglichen wir niederschwellige Solidarität und unterstreichen, dass Klimaschutz uns alle angeht. Die Unternehmer zeigen, dass klimafreundliches Handeln und ökonomische Interessen einander nicht ausschließen.“

Diese Unternehmen in der Innenstadt sind dabei

Im Wunderland Brodtischgasse 24, Alvocycle Neunkirchner Straße 26/1, Weltladen Wiener Neustadt Neunkirchner Straße 10, Mamiladen Hauptplatz 35, Buchhandlung Thiel Wiener Straße 3, Nussknackerhaus Wiener Straße 17, Bäckerei Kustor Bahngasse 20, Optik Schermann Domplatz 12