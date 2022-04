Selina Prünster wird Chefin und Stadträtin

Werbung

Die Wiener Neustädter Grünen verändern sich: Selina Prünster, bisher Klubobfrau und Gemeinderätin, wird neue Parteichefin und soll in der Gemeinderatssitzung am 16. Mai auch zur Stadträtin gewählt werden. Tanja Windbüchler-Souschill, seit 17 Jahren Parteichefin und derzeit auch Stadträtin, tritt zur Seite, bleibt den Grünen aber als Gemeinderätin erhalten. "Im Hinblick auf die nächsten Gemeinderatswahlen in zweieinhalb Jahren ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, die Weichen neu zu stellen. Ich arbeite seit Jahresanfang im Eisenstädter Spital als Sozialarbeiterin, mache dazu noch eine Ausbildung. Auch deswegen habe ich mich entschlossen, zur Seite zu treten", so die Politikerin, die von 2008 bis 2017 auch im Nationalrat war. Selina Prünster will sich vor allem der Bodenversiegelung in der Stadt widmen, "der wollen wir weiterhin entschieden entgegentreten". Dazu wird es in der Frauenpolitik einen Schwerpunkt geben.

Neuer Klubobmann wird Gemeiderat Michael Diller-Hnelozub: "Wir haben ein gutes Team, zu den anderen Klubobleuten habe ich persönlich ein gutes Verhältnis, auch wenn es im Gemeinderat immer ein bisschen ein Schaukämpfen gibt."

