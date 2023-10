Grünes Projekt Lanzenkirchner Umweltinitiative schloss Saison mit Flurreinigung ab

ÖVP-Geschäftsführender Gemeinderat David Diabl und ÖVP-Ortschef Bernhard Karnthaler mit zahlreichen freiwilligen Helfern. Foto: zVg, zVg

D as „Pass Auf. Hier leben wir“-Projekt wird nach positivem Start bald in die zweite Runde gehen. Als letztes Vorhaben in 2023 wurden diverse Wege des Ortes von Müll befreit.