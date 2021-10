Überwachung der Müllentsorgung in Weikersdorf geplant

Bei der Entsorgung von Grünschnitt kommt es auf dem Sammelplatz bei der Oberen Trift immer wieder zu unsachgemäßen Ablagerungen oder Missbrauch durch ortsfremde Personen. Um dem entgegenzuwirken, hat sich die Gemeindeführung mit dem Thema auseinandergesetzt.

ÖVP-Umweltgemeinderat Peter Senftl hat deshalb unter anderem eine Exkursion in das Wertstoffsammelzentrum Pressbaum unternommen. Eine Videoüberwachung und ein Leitsystem zum Entladen bringen dort den erwarteten Erfolg. „Das können wir uns auch gut vorstellen“, so Senftl. „Fehlwürfe oder sonstiges unsachgemäßes Verhalten könnten per Videoüberwachung aufgezeichnet und dadurch zur Anzeige gebracht werden.“

Denn schon ein Stück Plastik oder Eisen könne einen großen Schaden anrichten. „Die meisten Leute sind sich dessen nicht bewusst, dass das Schreddergerät dadurch kaputt wird“, so der Umweltgemeinderat. Auch das Problem mit den ortsfremden Personen könnte man so in den Griff bekommen.

Wie ÖVP-Bürgermeister Manfred Rottensteiner erklärt, soll die Müllentsorgung dann außerdem rund um die Uhr möglich sein. „Wir wollen dieses Service allen Weikersdorfern bieten“, sagt der Ortschef. Mögliche Umbauarbeiten werden allgemein noch geprüft.

Aktuell ist das Entladen von Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr möglich.