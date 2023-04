Geplant: Ankauf von Silo und Lagerhaus

Die Gemeinde möchte zwei Grundstücke ankaufen. Beide Teile befinden sich auf dem Areal beim Gesundheitszentrum Kalkmetzen und umfassen insgesamt 6.500 Quadratmeter. Eine Zusammenführung der Grundstücke zu einem bietet der Gemeinde dort für zukünftige Projekte mehr Spielraum. Der Grundsatzbeschluss für den Ankauf erfolgte im Gemeinderat einstimmig und beinhaltet die Ankaufssumme von 750.000 Euro.

Der Silo und das ehemalige Lagerhaus-Gebäude samt Grundstück sollen von Bauland Gewerbegebiet auf ein klassisches Bauland umgewidmet werden. „Das kann aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, weiß UBL-Bürgermeisterin Ernestine Kostak. Was für den Erwerb des gesamten Areals noch fehlt, ist die Tankstelle. Wie UBL-Gemeinderat Peter Mayer sagt, laufen dafür noch Gespräche. Auch welches Projekt auf dem Areal umgesetzt werden soll, befindet sich erst in Diskussion.

