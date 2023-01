Wr. Neustadt: Achtersee droht auszutrocknen

Ungläubige Blicke, Staunen, aber auch Sätze wie „das ist wirklich ein trauriger Anblick“ waren am Sonntag am Achtersee zu hören. Das schöne Wetter hatte viele Spaziergänger angelockt, der Ausblick ist allerdings weniger schön. Der Achtersee verdient seinen Namen nicht mehr, ist derzeit eher eine Pfütze, die auszutrocknen droht. Verantwortlich dafür ist das niedrige Grundwasser, das nach wie vor sinkt. Ein Blick auf die Daten zeigt: Seit Jänner 2021, also seit genau zwei Jahren, geht das Grundwasser massiv zurück. Allein im letzten Monat sank der Wasserstand in Wiener Neustadt um rund 30 Zentimeter. All das hat dramatische Auswirkungen auf Bäche und Seen in der Region Wiener Neustadt, wie eben auf den Achtersee, der auch der einzige öffentliche Badesee der Stadt ist – angesichts des Wassermangels dürfte an eine Badesaison im kommenden Sommer aber nicht zu denken sein. Seitens der Stadt heißt es, man könne in dem Fall nicht viel machen, man sei der Natur ausgeliefert.

Traurig über den Wasserschwund ist auch Janine Uhl, Chefin des Beachclubs „Himmelblau“, der sich vor drei Jahren am Achtersee angesiedelt hat. „Man kann beinahe täglich beobachten, wie das Wasser weiter zurückgeht“, sagt sie. Seit Weihnachten ist der Beach Club übrigens geschlossen, was in der Bevölkerung für Spekulationen über ein endgültiges Aus sorgte. Was Janine Uhl im Gespräch mit der NÖN verneint: „Wir müssen ein paar behördliche Umbauarbeiten machen. Das wollten wir nicht scheibchenweise machen und dabei unsere Gäste belästigen, deswegen haben wir derzeit geschlossen.“ Im Frühsommer, wenn es sich ausgeht im April, soll wieder aufgesperrt werden. Nicht nur technisch, sondern auch für die Gäste wird umgebaut, betont Uhl. So werde etwa das Strandareal mit dem Sand erneuert, unter anderem soll es auch mehr Schatten für die Gäste geben.

