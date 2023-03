Osteressen für Bedürftige in Wiener Neustadt

„Christoph Seiler von ‚Seiler & Speer‘ engagiert sich für die Gruft in Wien, da hab‘ ich mir gedacht, so etwas könnte man doch hier auch machen“, erzählt Franz Lechner zur Idee hinter dem Osteressen. Rund 200 Menschen können dort gratis verköstigt werden, dazu kommen auch noch Überraschungen. Dafür hat Franz Lechner zahlreiche Unterstützer und Sponsoren finden können, tief in die Tasche greift unter anderem Augenarzt Michael Klosterer. „Als ich von dem Projekt gehört habe, war mir sofort klar, dass ich das unterstütze“, so der Mediziner.

Weitere Unterstützer sind unter anderem Unternehmer Jürgen Höfler, Michael Freiler (EKU Fenster) oder die Fleischerei Steiner aus Sollenau, der Ehrenschutz sowie finanzielle Hilfe kommt von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, FPÖ-Nationalrat Michael Schnedlitz und SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger.

Für Kinder sind unter anderem Ostereiersuchen, Kinderschminken und Spiele geplant. „Ich danke allen, die dieses Projekt unterstützen“, so Franz Lechner.

