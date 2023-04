Zwei beliebte Lokale in der Wr. Neustädter Innenstadt wieder geöffnet

Gute Nachrichten für alle Freunde italienischer und thailändischer Küche in der Stadt: Sowohl Vabene als auch Rak Thai haben ihre Türen wieder geöffnet.

Im Mittagsgeschäft Küchenbrand im Vabene in der Wiener Neustädter Innenstadt

Das Vabene am Allerheiligenplatz war nach einem Küchenbrand für ein paar Tage geschlossen. Die Reparaturarbeiten sind nun so weit abgeschlossen, dass das gut frequentierte Lokal in der Innenstadt wieder geöffnet hat.

Das Rak Thai in der Kollonitschgasse Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Auch das beliebte thailändische Lokal Rak Thai am Beginn der Kollonitschgasse verwöhnt ab sofort wieder seine Gäste. Das Restaurant war zuletzt aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen.

Sanierung Wiener Neustädter Thai-Restaurant wird umgebaut

