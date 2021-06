Der 62-Jährige war mittags in der Katastralgemeinde Zellenbach mit einer 58-Jährigen am Sozius unterwegs gewesen, als sich laut Polizei plötzlich am rechten Waldrand Gesteinsbrocken lösten und auf die LB 21 fielen. Der Biker konnte einigen Felsbrocken ausweichen, einer verfing sich allerdings im Vorderrad. Ein Sturz war die Folge. Der Deutsche wurde ins Spital geflogen.

Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 3", berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung. Die Frau - auch deutsche Staatsbürgerin - wurde vorsorglich ebenfalls in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, dürfte aber unverletzt geblieben sein.