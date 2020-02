Gute Stimmung verbreitete sich im Gutensteinerhof als immer mehr Personen zur Filmpremiere erschienen. Passend zum Thema des Filmes „Rettet das Dorf“, war die Premiere nicht in der Stadt, sondern an einem der Drehorte in Gutenstein.

Der neue Film der Regisseurin Teresa Distelberger soll die Potenziale dörflichen Lebens in der globalisierten Welt zeigen und folgt Menschen dorthin, wo bereits Initiativen wachsen und neue Wege erprobt worden sind. Einer dieser Initiativen ist die „Dorfschmiede“, die von Theresa Steininger ins Leben gerufen wurde. Steininger, die sich mit ihrem Unternehmen „Wohnwagon“ in Gutenstein angesiedelt hat, ist auch eine der Protagonistinnen des Filmes. Sie selbst sagt: „In der Stadt ist es leicht, sich nur in der eigenen Blase zu bewegen oder einfach mal Freundschaften zu wechseln, wenn mir was nicht passt. Das Dorfleben bringt mit sich, auch mit Menschen zusammenzukommen, die vielleicht anders denken als ich. Das finde ich wichtig, auch gesellschaftlich.“

Den Film „Rettet das Dorf“ kann man auch am Donnerstag, dem 27. Februar, um 19.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt sehen.