Was als Idee vor 45 Jahren begann, hat sich als Erfolgsgeschichte weit über die Grenzen Österreichs etabliert: 1973 machte sich Unternehmer Kurt Hofer sen. die hauseigenen Schneebergquellen und Produktionsweisen aus der Medizintechnik zu Nutzen und entwickelte ein unzerbrechliches, handliches Kindergetränk aus frischem Gebirgsquellwasser. Das besondere Merkmal war die einzigartige Flasche mit kindgerechtem Drehverschluss, der schließlich auch den Markennamen prägte.

Mit Investitionen von über einer Million Euro am lokalen Standort in den letzten 18 Monaten bekennt sich der Inhaber und Sohn des Gründers Kurt Hofer klar zur heimischen Produktion. Am Gründungsstandort können bis zu 400.000 Flaschen pro Tag produziert werden.

"Wollen die Welt noch ein Stück bunter machen"

Dreh und Trink setzt sich aus sieben fruchtigen Geschmacksrichtungen und zusätzlichen saisonalen Sondersorten zusammen. Als Zutaten dienen 85 Prozent Wasser vom Schneeberg, hochwertiges Fruchtsaftkonzentrat, österreichischer Rübenzucker und Zitronensäure. Auf Farbstoffe, Süßstoffe und Geschmacksverstärker wird beim Hersteller Klosterquell bewusst verzichtet. Die geruchs- und geschmacksneutralen Flaschen in der unverwechselbaren Form sind selbstverständlich ohne Weichmacher und sorgen seit Jahrzehnten für ein stetiges Absatzplus am österreichischen Markt.

„Mit unseren 35 Mitarbeitern und einer Jahresproduktion von 50 Millionen Flaschen sind wir einer der größten Arbeitgeber der Schneeberg-Region – ein lokal verwurzelter Familienbetrieb mit großem internationalen Potenzial. Die wertvollste Zutat haben wir mit dem Gebirgsquellwasser direkt vor dem Haus und wollen daher auch in Zukunft von Niederösterreich aus die Welt noch ein Stück weit bunter machen – für kleine und große Kinder“, erklärt Kurt Hofer zum 45-jährigen Firmenjubiläum.